Nettelnburg. Achtung Autofahrer: Wegen Gehölzarbeiten sperrt die Autobahnmeisterei am morgigen Sonnabend um 10.30 Uhr die Abfahrt Nettelnburg der A 25 in Fahrtrichtung Geesthacht für etwa zweieinhalb Stunden.

Ausfahrt Nettelnburg auf der A 25 wird gesperrt

Das Auffahren ist hier dagegen problemlos möglich. Auch die Auf- und Abfahrt in Richtung Hamburg bleiben frei. Bevor die Sperrung in Nettelnburg erfolgt, ist die Autobahnmeisterei Sonnabend am Anschluss Allermöhe aktiv. Dort wird von 7.30 bis 10.30 Uhr ebenfalls die Abfahrt von der Richtungsfahrbahn Geesthacht gesperrt.