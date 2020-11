Bergedorf. „Sie müssen mich jetzt freigeben“, bat Alexander Fischer, der dem Ausschuss für Gesundheit und Soziales vom Billstedter Gesundheitskiosk berichten wollte. Erstmals digital verlief die Sitzung mit 23 Teilnehmern, die sich vielfach vor Bücherwänden zeigten und zwischendurch erstaunt waren: „Jetzt ist er weg“, hieß es oder auch „Wo ist denn diese Chatfunktion?“ Letztlich aber funktionierte es gut, nachdem der Vorsitzende Helmuth Sturmhoebel (Linke) riet: „Es macht Sinn, sich selbst stumm zu schalten. Dann haben wir keine Nebengeräusche.“

Weil sie sich so etwas auch für Lohbrügge und Bergedorf-West wünschen, ließen sich die Sozialpolitiker den 2017 an der Möllner Landstraße 18 gegründeten Gesundheitskiosk vorstellen, wo seither mehr als 10.000 kostenlose Beratungen angeboten werden konnten, um Menschen bei ihrer Gesundheitsvorsorge zu motivieren. Das sei gerade in sozial schwachen Stadtteilen wichtig, betonte Alexander Fischer: „Je höher die Krankheitslast, desto weniger gibt es ärztliche Angebote. Das beweise allein die Tatsache, dass im reicheren Westen Hamburgs 50 Psychotherapeuten niedergelassen sind, im Osten aber bloß zwei.

Menschen mit geringem Einkommen haben eine niedrige Gesundheitskompetenz

Gerade Menschen mit niedrigem Einkommen aber hätten eine geringere Gesundheitskompetenz, würden häufiger Notfallpraxen besuchen und somit höhere Versorgungskosten verursachen. Sie seien eher übergewichtig, litten an Diabetes, Depressionen oder Asthma. Das liege an der ungesünderen Lebensweise und schlechteren Arbeitsbedingungen, so Fischer.

Das integrierte Versorgungsmodell in Billstedt/Horn arbeitet mit zwölf Pflegeanbietern, 27 Arztpraxen und vier Krankenhäusern (einschließlich der Bethesda-Klinik) zusammen. „Wir stellen nicht die Krankheit, sondern den Menschen in den Mittelpunkt und entwickeln nach einer sozialen Anamnese individuelle Versorgungspläne, schließen dabei die Angehörigen mit ein“, erklärte Fischer die Lotsenfunktion der Mitarbeiter. So werde es – in der jeweiligen Muttersprache – auch die Vor- und Nachbereitung von Arztterminen besprochen, gebe es anschließend eine Rückmeldung an die Praxen. Für die Bereiche Sucht und Psychotherapie werden externe Berater hinzugezogen, ebenso Hebammen und der Pflegestützpunkt.

Bezirk Altona hat um eine Machbarkeitsstudie gebeten

Wie funktionieren die Trägerschaft und die Finanzierung?, fragten die Politiker. Das Ärztenetz und der Kiosk-Verein sorgen für eine überregionale Management-Gesellschaft, die mit den Krankenkassen verhandeln konnten. Denn war das Projekt bis 2019 noch durch den Innovationsfonds öffentlich gefördert, sind jetzt der Bezirk und die Kassen gefragt. Es brauche, so Alexander Fischer, „einen Appell an die Politik, um hier Lösungen zu finden, damit ärztliche und kommunale Angebote möglich sind“. Vor kleinen Ansätzen warnt er jedoch – auch mit Blick auf die Ausschreibung der Sozialbehörde, mit 100.000 Euro sogenannte „lokale Gesundheitszentren“ zu gründen: „Das Geld ist allein durch Raummiete und Personal schnell verbraucht.“

Lesen Sie auch:

Doch der Erfolg bestätigt das Modell, für das im März 2021 die Ergebnisse einer Evaluation durch die Uni Hamburg erwartet werden. Aktuell habe der Bezirk Altona um eine Machbarkeitsstudie gebeten, die 11.000 Euro gekostet habe. „Damit könnten wir doch auch unsere Verwaltung beauftragen“, schlugen Bergedorfs Politiker vor – und bekamen sogleich einen Dämpfer von Sozialdezernentin Sabine Steffen: „Für eine Finanzierung hätten wir bloß den Förderfonds und Sondermittel. Der Quartiersfonds kommt für solche Zwecke eigentlich nicht infrage.“