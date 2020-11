Bergedorf. Ohne Stirnrunzeln geht es nicht: Gefragt nach der Corona-Entwicklung in Bergedorf, muss Dr. Jürgen Duwe, Leiter des bezirklichen Gesundheitsamtes, 773 Fälle nennen, die seit Ausbruch der Pandemie gezählt wurden: „Hamburg steht zwar im Vergleich zu anderen Großstädten mit am besten da, aber in Bergedorf haben wir derzeit ein insgesamt doch relativ großes Geschehen.“ Wenigstens seien die Pflege-Einrichtungen nicht ausufernd heimgesucht worden (nur eine Einrichtung sei aktuell betroffen), und auch die Kitas meldeten wenig Fälle, sagte er im Gesundheitsausschuss Aber: „Wir hatten eine ganze Menge an Einzelfällen an Schulen. Jetzt gibt es oft Ausbruchsgeschehen mit mehreren Fällen. Wobei das Virus meist von den Lehrern hereingetragen und verbreitet wird“, so Duwe, der aktuell sieben betroffene Schulen in Bergedorf aufführt.

Schulklassen können gemeinsam getestet werden

Wie geht man damit um, falls ganze Klassen betroffen wären? „Dann würden wir die Schülergruppen als Kohorte ansehen und könnten das Fasttrack-Angebot für große Gruppen durch das Rote Kreuz für die Tests nutzen“, so Duwe, der bislang noch nicht darauf zugreifen musste.

20 Kontaktpersonen pro Fall

Dem Gesundheits- und Sozialausschuss meldete er am Dienstag für Bergedorf 35 neue Fälle, „womit wir täglich 700 Personen in der Nachverfolgung haben“. Der Infektionsherd sei im Moment meist nicht genau nachzuvollziehen, aber man rechne durchschnittlich mit 20 Kontaktpersonen pro Fall.

Ex-Räume von Musik von Merkl nutzen

Neben zehn Bundeswehrangehörigen helfen derzeit 20 Externe bei der Nachverfolgung, viele in Teilzeit: „Das entspricht etwa 14 Vollzeitäquivalenten“, so Duwe, der für die zusätzliche Hilfe erst einmal Platz schaffen muss: Da die AOK am Weidenbaumsweg schon vor sechs Monaten aus dem dritten Stock ausgezogen ist, könnten hier nun sechs Arbeitsplätze eingerichtet werden. Zusätzlich sollen nächste Woche die Ex-Räume von Musik von Merkl an der Stuhlrohrstraße Platz für 35 Mitarbeiter bieten.

Sorge vor verkaufsoffenem Sonntag?

Mit skeptischer Sorge fragten die Mitglieder des Gesundheitsausschusses, ob angesichts des verkaufsoffenen Sonntags vielleicht eine Maskenpflicht im Sachsentor sinnvoll sei, so etwa Heribert Krönker (Grüne). Dafür jedoch sieht Dr. Duwe keine Anhaltspunkte, schließlich gebe es „hier keine Zusammenrottungen wie in Hamburgs Innenstadt“: Face-to-face-Kontakte seien erst bei 15 Minuten bedenklich und nicht, „wenn man an irgendwem auf der Straße vorbeigeht“. Helmuth Sturmhoebel (Linke) hofft unterdessen, „dass nicht allzu viele Menschen von Hamburg nach Bergedorf kommen, weil in der Innenstadt die verkaufsoffenen Sonntage abgesagt sind, nur der in Bergedorf erlaubt ist“.

Wo sonst gibt es derzeit Probleme? Ob nicht aus aktuellen Anlass das Kinderheim St. Elisabeth „kürzere Wege zu den Corona-Tests“ finden könne, bitten die Grünen: „Da ist ein erheblicher Druck da.“ Doch Jürgen Duwe winkt ab: Es gebe lediglich eine einzige Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe in Bergedorf, die „vermutlich samt ihrer Betreuer in Quarantäne müsse“. Und nicht immer seien hier die Schnelltests sinnvoll: „Nach denen können wir nicht handeln, sondern müssen trotzdem den PCR-Test abwarten, um eine Quarantäne anzuordnen.“

Schnelltests brauchen Genehmigung

Wann aber mit den Schnelltest in Altenheimen begonnen werden könne, fragte Brigitte Michiels-Lein (SPD). Da gelte es Musterkonzepte anzupassen, die von Hamburgs Sozialbehörde vorzulegen seien, so Dr. Duwe: „Erst mit einer Genehmigung können die Häuser diese Tests bestellen.“