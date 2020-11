Bergedorf. Ein schwerer Unfall hat sich Montagabend an der Autobahn-Anschlussstelle Bergedorf der A 25 ereignet. Ein VW Touran, der in Richtung Geesthacht von der Einfädelspur auf die rechte Fahrspur gelenkt wurde, prallte dabei mit voller Wucht gegen einen Skoda Fabia. Der Kleinwagen schleuderte über die Überholspur hinweg gegen die Mittelleitplanke.

Beide Fahrzeuge erlitten bei der Kollision Totalschaden, konnten nicht weiterfahren. Der Fahrer des Touran sprang aus dem Wagen, flüchtete zu Fuß von der Unfallstelle. Der 52-jährige Bergedorfer im Skoda wurde bei dem Unfall leicht verletzt: Bach Erstversorgung durch ein Rettungswagen-Team musste er nicht ins Krankenhaus.

Touran-Fahrer flüchtet nach Unfall auf der A 25

An der Sofortfahndung nach dem Touran-Fahrer beteiligten sich mehrere Streifenwagenbesatzungen und ein Polizeihubschrauber, die Suche blieben jedoch erfolglos. In der Zwischenzeit stellten Ermittler fest, dass der Touran in Geesthacht gestohlen worden war.

Zeugen, die helfen können, den Tatverlauf aufzuklären, oder die Hinweise auf den Fahrer des Unfallfahrzeugs und seines Verbleibs geben können, werden gebeten, sich beim Zeugen-Hinweistelefon der Polizei zu melden. Es ist tagsüber erreichbar unter der Nummer (040) 428 65-67 89.