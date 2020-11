Bergedorf. Sogenannte Deichflitzer, also Kleinbusse des Hamburger Verkehrsverbundes (HVV), bilden seit Dezember vergangenen Jahres die Buslinie 530. Sie fahren die Strecke von der U-Bahnstation Hammer Kirche über den Moorfleeter Deich bis zur Schule Mittlerer Landweg. Dadurch haben auch die Anlieger vom südöstlichen Teil des Moorfleeter Deichs eine Anbindung an den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV).

In den Vier- und Marschlanden habe sich das ÖPNV-Angebot durch Angebotsoffensiven des Senats bereits deutlich verbessert, heißt es in einem Antrag der Fraktionen der SPD, der Grünen und der FDP in der Bezirksversammlung Bergedorf.

Die Politiker fordern darin jedoch eine „Untersuchung zu den A usweitungspotenzialen des Mobilitätsangebots durch sogenannte ,Deichflitzer’ auf weiteren Linien in den Vier- und Marschlanden“.

„Zugeschnittene Ansätze und Ideen“ für das Landgebiet gefordert

„Ein gutes Angebot schafft erst eine gute Nachfrage“, schreiben die Antragsteller, die speziell für das Landgebiet „zugeschnittene Ansätze und Ideen“ fordern. Das sahen die anderen Fraktionen in der Bezirksversammlung genauso: Deshalb wurde einstimmig beschlossen, dass der Bezirksamtsleiter prüfen soll, welche zusätzlichen Verbindungen mit Kleinbussen erschlossen werden und welche Linien durch sie verstärkt werden können.

Zudem soll geprüft werden, inwiefern der Einsatz von „Deichflitzern“ das ÖPNV-Angebot in den späten Abendstunden und in der Nacht verbessern könnte.