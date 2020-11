Bergedorf. Es sollte eine Reise kreuz und quer durch Hamburg werden – mit deutlichen Corona-Symptomen: Ein 40 Jahre alter Bergedorfer wandte sich am vergangenen Freitag mit trockenem Husten, Kopf- und Gliederschmerzen an seinen Hausarzt. Die Befürchtung des Mannes, der nicht genannt werden will: Nachdem sein Arbeitskollege, zu dem er im Job engen Kontakt hatte, positiv getestet worden war, könnten seine Grippesymptome in Wirklichkeit Covid-19 sein.

Noch am selben Tag schickte ihn der Arzt fatalerweise zum Testzen­trum der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg (KVH) am Hauptbahnhof, obwohl dort keine Corona-Verdachtsfälle mit Symptomen getestet werden dürfen. Dennoch begab sich der Bergedorfer sofort zu jenem Testzentrum, allerdings mit öffentlichen Verkehrsmitteln, weil er nicht anders mobil ist.

Zu seinem Erstaunen bekam er dort aber gar keinen Abstrich, sondern wurde unverrichteter Dinge wieder weggeschickt. Was der Bergedorfer nicht wusste: Am Hauptbahnhof werden nur Menschen ohne Symptome getestet. Patienten wie er müssten in die Notfallpraxis der KVH nach Altona, wurde ihm vor Ort mitgeteilt. Dort beginne die Corona-Sprechstunde aber erst um 19 Uhr.

Infizierter fährt mit Bus und Bahn quer durch Hamburg

Also fuhr der 40-Jährige mit Bus und Bahn erst wieder nach Hause, nur um sich abends erneut auf den Weg zu machen – und gefährdete damit wieder andere Mitreisende. Denn das Ergebnis des Corona-Tests in Altona war eindeutig: Bei dem Bergedorfer wurde Covid-19 festgestellt. Er begab sich daraufhin in häusliche Quarantäne.

Die Odyssee des Bergedorfers hält KVH-Sprecher Dr. Jochen Kriens für eine Aneinanderreihung unglücklicher Umstände: „Infektiöse Patienten werden in Hamburg in den Infektionssprechstunden zahlreicher Hausarztpraxen versorgt.“ Die Terminabsprache erfolge telefonisch, der Abstrich dann in oder vor der Praxis. „Wer keinen Hausarzt hat, bekommt einen Termin über unsere Servicenummer 116 117, die auch den fahrenden Arztnotdienst nach Hause schicken kann.“

Infektionssprechstunden der Bergedorfer Ärzte sind gut ausgelastet

Die Testzentren der KVH am Hauptbahnhof und am Flughafen Fuhlsbüttel sind nur für Menschen gedacht, die keinerlei Symptome aufweisen und einen Anspruch auf einen Test haben, etwa als Reiserückkehrer nach fünf Tagen oder Schulbedienstete.

Lesen Sie auch:

Die Infektionssprechsunden der Bergedorfer Ärzte sind derzeit gut ausgelastet. „Wer anruft, bekommt bei uns für den Folgetag einen Termin“, sagt etwa Dr. Anja Bommersheim-Klie von der Hausarztpraxis Curslack. „Aber die Nachfrage steigt rasant – ebenso wie der Anteil positiver Tests. Die Abstriche haben also Sinn, nur kommen wir mit bis zu 30 pro Tag in unserer Praxis bald an die Belastungsgrenze.“

Eine Irrfahrt wie in Hamburg hält Kreis-Sprecher Tobias Frohnert im Herzogtum Lauenburg für unwahrscheinlich: „Gibt es begründete Verdachtsfälle, wird immer auch die Mobilität des Betroffenen erfragt.“ Die Kassenärztliche Vereinigung habe einen Testcontainer am Geesthachter Krankenhaus. Die Klinik selbst mache dagegen Tests nur nach vorheriger Überweisung. Patienten melden sich im Kreis beim Hausarzt oder unter 116 117.