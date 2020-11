Bergedorf. In breiter Phalanx marschiert Bergedorfs Politik für die Verlängerung der U 2 von Mümmelmannsberg über Lohbrügge bis zum Bergedorfer Bahnhof: „Vor dem Hintergrund der Klimadebatte, der Verkehrswende und des Bergedorfer Wachstums ist ein zweiter Anschluss an das Hamburger Schienennetz zwingend erforderlich“, heißt es in dem Antrag, den die Linken gemeinsam mit der Bergedorf-Koalition aus SPD, Grünen und FDP in die Bezirksversammlung eingebracht haben.

Bergedorfs Politiker wollen eine Verlängerung der U2-Strecke

In der Debatte gab es scharfe Kritik am rot-grünen Senat, dem Lutz Jobs (Linke) vorwarf, das Projekt „auf das Jahr 2050 und darüber hinaus“ zu verschieben. Der einstimmige Beschluss aller sechs Fraktionen macht nun Druck.

Bezirksamtsleiter Arne Dornquast soll sich beim Senat für die U-Bahn-Verlängerung einsetzen und darüber im Januar berichten. Anschließend werden Vertreter von Hochbahn und Verkehrsbehörde nach Bergedorf geladen.