Bergedorf. Bereits am heutigen Dienstag findet der Beschluss Anwendung, den die Bezirksversammlung Ende vergangener Woche gefasst hat: Die politischen Fachausschüsse des Bezirks tagen analog zum neuen Corona-Lockdown nicht mehr in Form persönlicher Zusammenkünfte, sondern beraten und votieren ab sofort per Internet.

Allein der Hauptausschuss trifft sich in bisheriger Weise im Sitzungssaal des Bergedorfer Rathauses, das nächste Mal am Donnerstag, dem 12. November, um 18 Uhr. Erster Online-Ausschuss ist derweil heute um 18 Uhr der Fachausschuss für Soziales, Gesundheit und Integration. Am morgigen Mittwoch folgt die Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses auf dieselbe Art und Weise.

Fachpolitiker in Bergedorf tagen ab sofort per Internet

Den Antrag, ab November online zu tagen, hatte die SPD in der Bezirksversammlung gestellt, was deren neuer Fraktionsvorsitzenden Katja Kramer Kritik von CDU-Kollege Sven Noetzel und von Lutz Jobs (Linke) einbrachte: Beide monierten einen Verstoß gegen die Formalie, dass für Fragen der Selbstorganisation der Ältestenrat der Bezirksversammlung zuständig sei. Diesen hätte die SPD-Fraktionschefin mit ihrem Antrag übergangen. Da in der beantragten Sache aber Einigkeit bestand, wurde diese nach einigem Hin und Her am Ende einstimmig beschlossen.

Für die Bürger bedeutet dies, dass sie als Publikum wieder von den Sitzungen der Fachausschüsse ausgeschlossen sind. „Die Ausschussmitglieder und Pressevertreter erhalten per E-Mail eine Einladung zur Online-Teilnahme mit Zugangscode“, erklärt Bezirkssprecher Dr. Sebastian Kloth. Die vorgeschriebene Öffentlichkeit sei durch die unverzügliche Veröffentlichung der Beratungs- und Abstimmungsergebnisse im Internet gewährleistet. Ob Fraktionsmitglieder, die nicht Mitglied im jeweiligen Ausschuss sind, die Möglichkeit haben, die Sitzungen als Zuhörer online zu verfolgen, stand am Montag noch nicht fest.

Bericht zur Situation der Flüchtlingshilfe in Bergedorf

Der Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Integration hört heute Abend – ebenfalls per Online-Übertragung – Berichte zur Situation der Flüchtlingshilfe sowie vom Bergedorfer Gesundheitsamt zur Corona-Situation in Bergedorf.