Männer bauen gestohlenen VW-Bulli T2 auseinander

Polizisten nahmen die Täter in Neuallermöhe fest. Der Oldtimer war zuvor in Hamburg-Altona als gestohlen gemeldet worden.

Neuallermöhe. Auf frischer Tat ertappt: Polizisten waren in der Nacht zum Mittwoch gerade auf Streife unterwegs, als sie im Rahel-Varnhagen-Weg in Neuallermöhe zwei Männer entdeckten, die sich an einem fremden VW T2 Bulli zu schaffen machten.

Beim Eintreffen der Polizei bereits Teile der Innenausstattung ausgebaut

Die beiden aus Litau stammenden Männer waren zu diesem Zeitpunkt bereits ziemlich fleißig und hatten diverse Teile der Innenausstattung ausgebaut. Beispielsweise das Zündschloss. Doch damit nicht genug: Eine Halterabfrage des Fahrzeugs ergab, dass der VW Bulli vor wenigen Tagen in Hamburg-Altona als gestohlen gemeldet worden war.

Der nächtliche Ausflug endete für die 18 und 48 Jahre alten Litauer schließlich auf der Polizeiwache. Derzeit wird geprüft, ob die Männer etwas mit dem Diebstahl des Bullis zutun haben oder sich „nur“ an der Innenausstattung des Oldtimers bereichern wollten.