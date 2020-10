Bergedorf/Hamburg. Es ist Sonnabend, 10 Uhr: Erwartungsvoll treffen sich Journalisten und Mitarbeiter der Autobahn Niederlassung Nord GmbH des Bundes in Sichtweite des Abrisses der B-5-Brücke über die A 1 auf der Steinbeker Hauptstraße. Doch der erste Blick zum nicht einmal 100 Meter weiter südlich laufenden Spektakel ist ernüchternd: Die Bauarbeiter waren schneller. Das „Überführungsbauwerk Nord“ ist bereits zu großen Teilen zerlegt und liegt als Schutt auf der voll gesperrten Autobahn.

Etwa um 5 Uhr in der Früh sind die Brückenteile nach unten gekippt. Das war gut fünf Stunden früher als erwartet – und gelang, ohne Schäden an der Autobahn zu hinterlassen: Ein extra aufgeschütteter, hoher Sandberg hatte die Fahrspuren vor den herabstürzenden Betontrümmern geschützt. Doch Christian Merl von der Autobahn GmbH gibt sich noch zurückhaltend: „Wir wissen noch nicht, wie die Widerlager und die Hohlraumkästen aussehen, wo die alte Brücke eingehängt war. Erfahrungsgemäß liegt auch dort viel Bauschutt, den wir abfahren müssen“, sagt der 49 Jahre alte Experte. Zum Redaktionsschluss hieß es am Sonntagabend: Alles bleibt – trotz des einsetzenden Regens – im Zeitplan. „Vielleicht können wir die Autobahn sogar schon um 3 Uhr öffnen. Das wäre zwei Stunden früher als geplant“, so eine Sprecherin der Autobahn GmbH auf Nachfrage.

„Betonkrebs“ führte dazu, dass ein Abriss unvermeidlich wurde

Ingenieur Carsten Butenschön hat zum Brückenabriss seinen Sohn Charly mitgebracht. Der Elfjährige hat von der Steinbeker Hauptstraße aus begeistert den Bauarbeiten zugeschaut – und mit seinem Vater ein gutes Team abgegeben: „Ich war schon beim Abriss der ersten B-5-Brücke dabei. Was mein Papa und sein Team machen, ist super spannend. Ich kann mir das auch als Beruf vorstellen. Ingenieur ist ein toller Job“, sagt der Fünftklässler.

Foto: Florian Büh

Den Blick auf die Abrissarbeiten ließ sich Sonnabend auch Ingenieur Carsten Butenschön (51), Geschäftsbereichsleiter Bau und Erhaltung bei der Autobahn GmbH, nicht nehmen: „Das hat sehr gut hingehauen“, freute er sich über die Arbeit der knapp 20 Mitarbeiter eines Abrissunternehmens. 1956 war die Brücke errichtet worden, die nun Geschichte ist. „Eigentlich sollte sie deutlich mehr als 70 Jahre halten“, so Butenschön. Alkali-Kieselsäure-Reaktionen, der so genannte „Betonkrebs“, führten jedoch dazu, dass ein Abriss unvermeidlich wurde. Auch mehrere Unfallschäden hatten dem Bauwerk über die Jahrzehnte zugesetzt.

„Wir haben aus dem Abriss der südlichen B-5-Brücke im Juni 2019 gelernt, jetzt die eingesetzten Geräte angepasst, ebenso wie die Logistik des Abtransports“, erklärte Christian Merl in seiner Pressekonferenz auf dem Brückenbereich der Steinbeker Hauptstraße. Einige Anwohner hatten sich ebenfalls hier eingefunden, viele Autofahrer hielten an, um den entfernten Bauarbeiten kurz oder länger zuzuschauen.

Parallel zum Brückenabriss auch Arbeiten im Moorfleeter Tunnel

Deutlich weniger Beachtung fanden weitere Bauarbeiten im Bereich des Tunnels Moorfleet. „Wir nutzen die Vollsperrung für die Asphaltierung der A 1“, so Heinrich Beaupoil vom Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG).

Hier wurden unter anderem Fahrstreifen in Richtung Süden mit neuem Gussasphalt versehen. Dafür musste ein Teil der Fahrbahn abgefräst werden. Auch die Beleuchtung im Tunnel wurden überprüft. Die Autobahnmeisterei Stillhorn untersuchte die Schächte unter den Fahrbahnen und erledigte notwendigen Grünschnitt.

Montagnachmittag sollen zwei Fahrspuren Richtung Bergedorf zur Verfügung stehen

Mit schwerem Gerät knöpft sich das Abrissunternehmen den Stahlbeton der 64 Jahre alten B-5-Brücke vor. Die Arbeiter auf dem Bauwerk wirken wie Modellbahnfiguren. Sie sorgen mit Wasser dafür, dass sich die Staubentwicklung in Grenzen hält.

Foto: Florian Büh

Die wohl wichtigste Information für alle Bergedorfer: Für den Berufsverkehr auf der B 5 stehen ab Dienstag endlich wieder zwei Fahrspuren zu Verfügung. Die sogenannte „lastabhängige Verkehrsführung“ kann nach fast zwei Monaten Unterbrechung wieder gestartet werden. Sie sorgt mit Schranken und Ampeln dafür, dass die mittlere Spur bis 13 Uhr in Richtung Hamburger City und danach Richtung Bergedorf freigeben wird.

„In den vergangenen Wochen musste sie unterbrochen werden, weil wir die Verkehrsführung von der nun abgerissenen Nord- auf die neue Südbrücke der B 5 umgebaut haben“, erklärt Christian Merl. Bereits heute Nachmittag jedoch sollen wieder zwei Fahrspuren in Richtung Bergedorf zur Verfügung stehen. Und Merl hat noch eine wichtige Bitte: „Alle Autofahrer sollten sich an Tempo 50 halten und Unfälle in dieser besonderen Verkehrsführung vermeiden. Müssen wir Schranken oder Leitplanken zu häufig reparieren, wird das Projekt aus Kostengründen abgebaut.“