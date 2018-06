Lohbrügge Rentnerin stirbt bei Brand in Seniorenheim

Hamburg. Eine Rentnerin ist in einer Seniorenwohnanlage in Lohbrügge bei einem Feuer ums Leben gekommen. Die Feuerwehr wurde gegen 1.10 Uhr von einer Anruferin alarmiert, die das Piepen eines Rauchmelders gehört hatte. Die Wohnung der 75-Jährigen war beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits völlig verraucht, Bett und Matratze standen in Flammen.

Die Bewohnerin wurde neben dem Bett liegend aufgefunden und sofort ins Freie gebracht. Der Versuch, die ältere Dame wiederzubeleben, scheiterte. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ermittelt nun die Polizei.

( josi )

