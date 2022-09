Klaus Wladar gastiert in der Kirche Altengamme. Es bietet dem Publikum so einiges – zart bis feurig und Amüsantes.

Klaus Wladar spielt in Altengamme spanische, klassische und lateinamerikanische Gitarrenmusik.

Konzert Altengamme Musiker ist virtuos an der Gitarre, charmant beim Erzählen

Altengamme. „Stimmungsvolle Gitarrenserenade bei Kerzenschein“ verspricht ein Gitarrenkonzert am Sonnabend, 10. September, in der Kirche St. Nicolai zu Altengamme. Gitarrenvirtuose Klaus Wladar spielt Tangomusik von Astor Piazzolla, Bossa Nova und Samba aus Brasilien, klassische Gitarrenmusik aus Italien und spanische Musik von Isaac Albéniz.

Klaus Wladar spielt virtuos Gitarre und unterhält mit Anekdoten

Der aus Wien stammende und an der Universität Augsburg unterrichtende Musiker ist derzeit auf einer 25 Konzerte umfassenden Tournee durch den Norden Deutschlands. Wladar führt mit locker erzählten und amüsanten Anekdoten zur gespielten Musik unterhaltsam durch den Abend, an dem die klassische Gitarre in ihrer ganzen Klangfarbenpracht – von lyrisch-zart bis feurig-rhythmisch – zu erleben ist.

Das Konzert in der Kirche an der Kirchenstegel 11 beginnt um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.