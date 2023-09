Die Feuerwehr löschte die Flammen in Allermöhe, die Straße wurde gesperrt. Brach das Feuer beim Bügeln aus?

Feuerwehr Hamburg Einfamilienhaus brennt am Moorfleeter Deich

Allermöhe. Lodernde Flammen schlugen am Sonntagmittag, 3. September, aus dem Fenster unter dem Dachfirst eines Einfamilienhauses am Moorfleeter Deich. Um kurz nach 12 Uhr wurde die Feuerwehr in die direkte Nachbarschaft des Restaurants „Zum Eichbaum“ alarmiert, da hatte bereits dichter Rauch die Umgebung eingehüllt.

Die Feuerwehr ging mit Wasser gegen die Flammen vor und löschte unter Atemschutz mit drei C-Rohren von innen und außen. Im Dachgeschoss war es sehr heiß. Das und auch der Aufbau des Daches mit Zwischendecken gestaltete die Löscharbeiten für die Kameraden als schwierig. Dachpfannen und Dachverkleidung wurde geöffnet, um an die Flammen zu gelangen.

Feuerwehr: Flammen schlagen aus Fenster des Einfamilienhauses am Moorfleeter Deich

Ein verschmortes Bügelbrett wurde aus dem Fenster geworfen. Ob davon auch das Feuer ausgegangen war, war am Sonntag noch nicht bekannt. Die Straße war für die Löscharbeiten und auch die Nachkontrolle mit Wärmebildkamera gesperrt. Neben den Feuerwehren aus Billstedt, Allermöhe-Billwerder, Moorfleet und Warwisch war auch die Polizei im Einsatz.