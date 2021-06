Hamburg. Unbekannte sind in der Nacht zum vergangenen Montag in die Gaststätte "Zum Eichbaum" in Allermöhe eingedrungen. Die Täter brachen eine Tür des Restaurants am Moorfleeter Deich auf, durchsuchten die Räume und nahmen einen Wandtresor mit 1000 Euro Bargeld mit.

Die Belegschaft hatte das Lokal am Sonntag gegen 23.55 Uhr verlassen, ein Angestellter entdeckte die angelehnte Tür am Montagmorgen gegen 9.05 Uhr. Hinweise an die Polizei, Telefon 040/428 65 43 10.

( jhs )