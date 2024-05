Hamburg. Die Gewinnchance liegt bei 1 zu 10 Millionen, aber ein Hamburger Lottospieler hat es geschafft. Wo der Schein abgegeben wurde.

Ein kleines Kreuzchen bei der Zusatzlotterie Spiel77, ganz unten auf dem Spielschein, hat einem Lottospieler aus Hamburg einen Gewinn von rund 2,48 Millionen Euro beschert.

Der oder die Glückliche hatte den Spielschein am vergangenen Freitag für die Eurojackpot-Ziehung bei einer Lotto-Annahmestelle im Bezirk Wandsbek abgegeben, teilte Lotto Hamburg am Montag mit.

Für die Ziehung der Zusatzlotterie Spiel77 hatten bundesweit zwei Spielteilnehmende die richtigen Ziffern 0846078 auf ihrem Schein. Neben dem Hamburger Spieler gewann auch ein Teilnehmer aus Bayern 2,48 Millionen Euro.

Dies ist der höchste Spiel77-Gewinn eines Hamburgers seit vielen Jahren. Zuletzt konnte ein Lottospieler 2019 über einen Gewinn von 1,5 Millionen Euro jubeln.

Lotto: Gewinnchance bei Spiel77 bei 1 zu 10 Millionen

Spiel77 ist eine Endziffernlotterie, die in Kombination mit Lotto 6aus49, Eurojackpot, Toto, GlücksSpirale und Bingo! gespielt werden kann. Jeweils sonnabends und mittwochs wird im Anschluss an die Lotto 6aus49-Ziehung eine siebenstellige Gewinnzahl für Spiel77 gezogen. Es gewinnen die Losnummern, bei denen eine oder mehrere Endziffern in der richtigen Reihenfolge mit der gezogenen Gewinnzahl übereinstimmen.

Die Losnummer befindet sich unten auf dem Spielschein, auf der Website von Lotto Hamburg kann die Losnummer sogar individuell zusammengestellt werden. Die Gewinnchancen auf die 1. Gewinnklasse bei Spiel77 liegt bei 1 zu 10 Millionen.

dpa/HA