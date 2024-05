Bad Segeberg. Das Lied „Santa Maria“ katapultierte Roland Kaiser in den Schlagerhimmel. Und seitdem ist er nicht nur dort ein Star. Auf der Bühne steht der 72-Jährige aber schon länger. Das wird jetzt gefeiert.

Mit einer großen Jubiläumstournee feiert Schlagersänger Roland Kaiser, dass er seit 50 Jahren erfolgreich auf den Bühnen dieses Landes unterwegs ist. Die Tour „RK50 - 50 Jahre - 50 Hits - Die große Tournee zum 50. Bühnenjubiläum“ startet am Sonntag (18.00 Uhr) in Bad Segeberg. Dort will der 72-Jährige im Rund der Kalkberg-Arena seine Fans mit exakt 50 Hits aus seiner Karriere begeistern. Die singt er natürlich nicht alle in voller Länge, sondern hat sie auch in verschiedene Medleys verpackt. Der Auftritt auf der Freilichtbühne der Karl-May-Spiele ist der Auftakt einer Tour, die den Wahl-Münsteraner und seine Musiker erstmals auch in mehrere Stadien bringt.

