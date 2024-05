Hamburg (dpa/lno). Auf den Straßen des Hamburger Stadtteils St. Pauli steht am Sonnabend der 26. Schlagermove auf dem Programm: Ein Karneval des Nordens mit bunten Brillen, Schlaghosen - und den größten Schlagerhits.

Tausende tanzende Menschen verwandeln Hamburg an diesem Wochenende zu einer riesigen Freiluft-Schlager-Disco. Es ist wieder Schlagermove. Am Sonnabend (15.00 Uhr) toben und wogen die gut gelaunten und bunt gekleideten Besucherinnen und Besucher wieder zwischen Heiligengeistfeld, Landungsbrücken und Reeperbahn. Den knallbunten Karneval des Nordens gibt es bereits zum 26. Mal auf Hamburger Straßen. Er gilt als die wohl größte Schlagerparty in Deutschland.

Wegen der Fußball-Europameisterschaft im Sommer wurde der Termin diesmal in den Mai vorverlegt, eigentlich tanzen die Massen im Juli durch die Hansestadt. Ansonsten aber bleibt alles beim Alten: Knapp 50 bunt geschmückte Trucks mit Musikanlagen, von denen deutsche Schlager erschallen, sollen nach Veranstalterangaben wieder Hunderttausende schrill kostümierter Fans aller Altersstufen anlocken.

Zur Aftermove-Party am Abend ist ein Live-Auftritt von Bata Illic geplant. Bereits am Freitagabend steigt in zwei Festzelten auf dem Heiligengeistfeld eine Warm-Up-Party mit DJ Vossi und Roland-Kaiser-Double-Show. Am Sonnabend klingt der Schlagermove bis in die Nacht mit einer Riesenfete aus.

Die Dauerparty hat auch Auswirkungen auf den Verkehr, denn es werden im Umkreis einige Straßen gesperrt. Es muss deshalb der Polizei zufolge rund um die Großveranstaltung mit Verkehrsbeeinträchtigungen gerechnet werden. Wer am Wochenende in die Stadt möchte, sollte deshalb Busse und Bahnen nutzen.

