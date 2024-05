Hamburg/Emden. Für die Energiewende sollen viele neue Windparks in Nord- und Ostsee entstehen. Die Arbeit auf See ist aber herausfordernd. Die IG Metall macht deshalb nun Vorschläge für bessere Arbeitsbedingungen.

Für das Arbeiten auf Windkraftanlagen auf hoher See sind aus Sicht von Betriebsräten und Gewerkschaftern mehr einheitliche Regelungen etwa bei Arbeitsbedingungen und Sicherheitsvorkehrungen erforderlich. Die Gewerkschaft IG Metall hat dafür zusammen mit Betriebsräten aus der Branche ein Positionspapier erarbeitet, das am Freitag vorgestellt wurde. Darin schlagen die Initiatoren unter anderem einheitliche Standards für den Personaleinsatz bei Wartungen auf Windturbinen, für die Kommunikationsinfrastruktur in Windparks und für eine bessere Rettungskette vor.

„Es ist nicht so, dass alles schlecht ist, sondern wir haben auch schon gute Regelungen“, sagte Daniel Friedrich, Bezirksleiter der IG Metall Küste. Durch den geplanten Ausbau der Windkraft auf See würden in den kommenden Jahren aber nicht nur deutlich mehr Menschen in der Offshore-Branche beschäftigt sein, gerade Servicetechniker würden auch viel weiter draußen auf See arbeiten, wo die neuen Windparks entstünden. Daher brauche es bessere Standards für sichere Arbeitsplätze und eine schnelle Rettung, sagte Friedrich.

Mit dem Windkraft-Ausbau wird sich absehbar die Zahl der Beschäftigten in den kommenden Jahren deutlich erhöhen. Die Gewerkschaft schätzt, dass bis 2045 rund 55.000 Menschen in der Offshore-Industrie arbeiten werden - zurzeit sind es rund 30.000, allein rund 1500 arbeiten als Servicetechniker und Servicetechnikerinnen auf den Windturbinen.

Zu vielen Punkten gibt es laut der IG Metall bereits Gespräche mit Unternehmen, Aufsichtsbehörden und Ministerien. Die Gewerkschaft fordert auch, Beschäftigte, die auf See arbeiten, bei dem Aufstellen von Arbeitssicherheitskonzepten stärker zu beteiligen.

