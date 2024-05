Hamburg. Immanuel Pherai galt lange als eines der größten Fußball-Talente der Niederlande. Jetzt hat sich der HSV-Profi für eine Nationalmannschafts-Karriere in Südamerika entschieden.

Der Hamburger SV hat einen neuen Nationalspieler. Fußball-Profi Immanuel Pherai wurde am Freitag erstmals in die Nationalmannschaft von Suriname berufen. Der langjährige Juniorennationalspieler der Niederlande soll im Juni in den WM-Qualifikationsspielen gegen die karibischen Inselstaaten St. Vincent und die Grenadinen sowie Anguilla sein Länderspiel-Debüt für das Land an der Nordostküste Südamerikas geben. Der 23 Jahre alte Pherai wurde bei AZ Alkmaar und Borussia Dortmund ausgebildet und kam im vergangenen Jahr nach einer Zweitliga-Saison bei Eintracht Braunschweig zum HSV. Suriname ist das Heimatland seines Vaters.

