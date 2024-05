Glinde (dpa/lno). Dass auf einen Spiegel oder eine Glasscherbe fallende Sonnenstrahlen ein Feuer entfachen können, weiß nun eine Katzenbesitzerin in Glinde. Ihr Balkon brannte und machte auch ihre Wohnung unbewohnbar.

Auf einen Spiegel einfallende Sonnenstrahlen haben auf einem Balkon im Kreis Stormarn mutmaßlich ein Feuer entfacht, das auch die angrenzende Wohnung unbewohnbar gemacht hat. Das Feuer sei am Freitagnachmittag im fünften Obergeschoss des Hauses in Glinde ausgebrochen, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Ersten Erkenntnissen zufolge gehen die Ermittler davon aus, dass auf den Spiegel treffende Sonnenstrahlen den Brand auslösten. Abschließend sei das jedoch noch nicht geklärt.

Auf dem Balkon habe neben dem Spiegel auch noch ein nicht angeschlossener Kühlschrank gestanden. Die Wohnung sei durch die Flammen komplett verrußt worden und nun unbewohnbar. Es sei niemand verletzt worden. Die Bewohnerin war zum Zeitpunkt des Feuers nicht in der Wohnung, sie kam zunächst bei einer Freundin unter. Ihre drei Katzen haben das Feuer überlebt, sagte die Sprecherin weiter.

