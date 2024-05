Hamburg. Das Derby-Turnier in Hamburg ist ein Klassiker des Pferdesports. Bei der zweiten Qualifikation zum großen Finale am Sonntag gibt es einen ungewohnt deutlichen Sieger.

Der Franzose Emeric George hat am Freitag in Hamburg-Klein Flottbek die zweite Qualifikation zum Deutschen Spring-Derby am Sonntag gewonnen. Der 35-Jährige war bei seinem fehlerfreien Ritt auf Dune du Ru mehr als neun Sekunden schneller als die Zweitplatzierte Elisa Marlene von Hacht aus Hamburg mit Lancoon (100,16). Dritter wurde der Derby-Titelverteidiger Marvin Jüngel mit Balou's Erbin (102,59).

Das traditionsreiche Springen um das Blaue Band ist am Sonntag der Höhepunkt des 93. Spring- und Dressur-Derbys. Das erste Qualifikationsspringen hatte am Mittwoch der Ire Shane Breen auf Ipswich gewonnen.

Das Derby findet in diesem Jahr zum letzten Mal unter Turnierchef Volker Wulff statt. Der Rechteinhaber, der Norddeutsche Reiter-Verein (NRV), hat den Vertrag nach 25 Jahren mit Wulff und dessen Marketingfirma nicht mehr verlängert. Erstmals könnte in diesem Jahr an den fünf Tagen die Marke von 100.000 Zuschauer durchbrochen werden.

