Hann. Münden (dpa/lni). Ein Senior gerät mit seinem Auto auf die gegenläufige Spur. Beim Zusammenstoß mit einem Lastwagen verunglückt er tödlich.

Ein 74 Jahre alter Autofahrer ist bei Hann. Münden (Landkreis Göttingen) frontal gegen einen Lkw gefahren und dabei ums Leben gekommen. Der 60-jährige Lastwagenfahrer kam unter Schock zur Betreuung in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Ersten Ermittlungen zufolge geriet der Autofahrer am Freitagmorgen auf die Gegenfahrbahn der Bundesstraße 80 und stieß dort mit dem entgegenkommenden Lkw zusammen. Wie es zu dem Unfall kam, blieb zunächst unklar. Während der Rettungsarbeiten blieb die Straße an der Grenze zu Hessen über Mittag mehrere Stunden voll gesperrt.

© dpa-infocom, dpa:240510-99-987484/2 (dpa)