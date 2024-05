Reinfeld (dpa/lno). Vom 13. bis zum 17. Mai müssen Autofahrer auf der A1 bei Reinfeld mit nächtlichen Behinderungen rechnen. Das gilt für beide Fahrtrichtungen. Grund ist der Abbau eines großen Baugerüstes.

Vom 13. bis zum 17. Mai behindern noch einmal Bauarbeiten an der Anschlussstelle Reinfeld auf der Autobahn 1 den Verkehr. Jeweils zwischen 20.00 Uhr und 5.00 Uhr würden Restarbeiten am neuen Brückenbauwerk ausgeführt, teilte die Autobahn GmbH des Bundes am Freitag mit. Deshalb komme es auf der Autobahn in beiden Fahrtrichtungen zu Behinderungen.

An der Brücke über die A1 müssen den Angaben zufolge die Kappentraggerüste zurückgebaut werden. Das sind Gerüste mit besonders großer Arbeitsfläche, die für besonders hohe Bauwerke benutzt werden. Während des Rückbaus werde der Verkehr auf der Autobahn einspurig an der Baustelle vorbeigeführt.

