Hamburg (dpa/lno). Es klingt nach einer vermeintlich leichten Aufgabe für die Towers in Tübingen, nachdem die Tigers als erster BBL-Absteiger feststehen. Doch erst nach der Pause sind die Gäste das klar bessere Team.

Die Veolia Towers Hamburg haben es weiter in der eigenen Hand, in die Play-Ins in der Basketball-Bundesliga einzuziehen. Am Donnerstag setzte sich die Mannschaft von Trainer Benka Barloschky bei den Tigers Tübingen mit 93:78 (47:43) durch und verteidigte den zehnten Tabellenplatz. Somit kommt es am letzten Spieltag der Hauptrunde am Sonntag zum Fernduell gegen Bamberg, das einen Sieg weniger auf dem Konto hat.

Die Hamburger wurden ihrer Favoritenrolle bei den zuvor schon als Absteiger feststehenden Tübingern anfangs gerecht. Schnell führten die Norddeutschen mit 10:2, gerieten zum Ende des ersten Viertels aber knapp ins Hintertreffen. Der zweite Abschnitt verlief dann lange Zeit ausgeglichen. Kurz vor der Pause gelang es den Towers jedoch, wieder vorzulegen.

Auch nach dem Seitenwechsel dominierten die Hanseaten. Das Barloschky-Team kam in der Offensive auf eine gute Trefferquote und ließ defensiv nur wenig zu. Zwischenzeitlich wuchs der Vorsprung so auf 21 Punkte an. Mitte des Schlussabschnitts agierten die Towers allerdings nicht mehr ganz so konsequent und ließen Tübingen knapp drei Minuten vor dem Ende auf 72:84 herankommen. Danach aber erhöhten die Hanseaten wieder den Druck und kamen zu einem klaren Erfolg.

© dpa-infocom, dpa:240509-99-977588/2 (dpa)