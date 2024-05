Hamburg/Schwerin (dpa/lno). Viele Spontan-Urlauber sorgen am Donnerstag besonders auf der A1 für Verzögerungen. Insgesamt ist die Lage in Hamburg und Schleswig-Holstein aber entspannt.

Das schöne Wetter am Feiertag hat zahlreiche Spontan-Urlauber auf die Autobahn gezogen. An einigen Stellen in Schleswig-Holstein stocke der Verkehr wegen des Urlaubsandrangs, sagte ein Sprecher des ADAC am Nachmittag. Vor allem auf der A1 bei Ahrensburg und weiter im Norden an der Anschlussstelle Lübeck-Zentrum komme es für Reisende in Richtung Küste zu kleineren Verzögerungen. Insgesamt sei die Lage aber entspannter als befürchtet, das Hauptchaos zur Feiertagszeit finde traditionell eher am Anreisetag Mittwoch statt.

Zum Abend hin, wenn die Tagestouristen wieder zurückreisen, erwarte der ADAC jedoch erneut volle Straßen und mehr Verzögerungen. Zwischenzeitlich hatte ein brennender Pkw auf der A7 für Staus von etwa 10 Kilometern Länge gesorgt. Laut eines Polizeisprechers sei die Strecke aber seit dem frühen Nachmittag wieder befahrbar.

In Hamburg blieb der erwartete Verkehrsandrang zum alljährlichen Stadtfest, dem Hafengeburtstag, am Nachmittag trotz vieler gesperrter Straßen zunächst noch aus. Das teilte eine Sprecherin der Verkehrsleitstelle der Polizei mit. Die nennenswertesten Verkehrsbehinderungen gab es demnach auf der A7 zwischen Hausbruch und Waltershof. Dort staute sich der Verkehr am Nachmittag auf etwa vier Kilometern.

