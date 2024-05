Hamburg (dpa/lno). Am Donnerstagmorgen findet die Polizei Kleidung in einem Fleet der Hamburger Innenstadt. Die Einsatzkräfte suchen mehrere Stunden - vergeblich.

Nicht zuzuordnende Kleidungsstücke haben in der Hamburger Hafencity für eine mehrstündige Suchaktion der Polizei gesorgt. Am Donnerstagmorgen seien die Beamten auf die Kleidungsstücke (zweimal Oberbekleidung und ein Paar Schuhe) im Uferbereich eines Fleets aufmerksam gemacht worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Mittag. Mithilfe von DLRG und Feuerwehr hätten die Einsatzkräfte die Fundstelle land- und wasserseitig abgesucht, jedoch nichts gefunden. Die Suche habe bis etwa 11.00 Uhr angedauert. Zuvor hatte die „Hamburger Morgenpost“ berichtet.

© dpa-infocom, dpa:240509-99-972860/2 (dpa)