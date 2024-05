Hamburg (dpa/lno). Im Hamburger Stadtteil Hammerbrook ist am Mittwochabend eine Tankstelle in Flammen aufgegangen. Das Gebäude der Tankstelle und die angrenzende Waschstraße standen in Vollbrand, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Das aus noch ungeklärten Gründen ausgebrochene Feuer hatte demnach beim Eintreffen der Einsatzkräfte „noch nicht auf die Zapfsäulen übergegriffen“. Verletzt wurde nach Angaben des Sprechers niemand, auch die Rauchentwicklung berge keine Gefahren für die umliegende Bevölkerung.

