Hamburg (dpa/lno). Über ein Jahr fahndete die Polizei öffentlich nach sechs Männern. Sie sollen im April 2023 einen Raubüberfall in Hamburg-Eidelstedt begangen haben.

Nach über einem Jahr Fahndung sind sechs mutmaßliche Täter eines Raubüberfalls in Hamburg identifiziert worden. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Sechs Männer hatten im April vergangenen Jahres in Hamburg-Eidelstedt am S-Bahnhof Elbgaustraße zwei Jugendliche überfallen und ein Handy erbeutet, in dessen Hülle sich Bargeld befand. Nach den Tätern wurde öffentlich mit Lichtbildern gesucht. Die Jugendlichen hatten leichte Verletzungen erlitten.

Nachdem die mutmaßlichen Täter im Zuge der Ermittlungen identifiziert werden konnten, hatte die Staatsanwaltschaft Hamburg Durchsuchungsbeschlüsse für ihre Wohnungen erwirkt, wie es hieß. Bei den Durchsuchungen in Lurup, Altona, Wilhelmsburg und Wolfenbüttel (Niedersachsen) fanden die Kriminalbeamten Beweismittel und trafen auch die Verdächtigen im Alter von 15 bis 20 Jahren an. Diese wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

