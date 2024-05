Vor der Kulisse des Museumsschiffs „Rickmer Rickmers“ stehen die Initiatorinnen und Initiatoren eines breiten gesellschaftlichen Bündnisses, das mit einer Demonstration gegen Rechtsextremismus am 7. Juni für die Beteiligung an den Bezirks- und Europawahlen werben will. © FUNKE Foto Services | Roland Magunia