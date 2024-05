Hamburg (dpa/lno). Für Steffen Baumgart war das 1:0 gegen St. Pauli eine „große Erleichterung“. Schnell richtet sich der Blick aber auf das nächste Spiel gegen Paderborn. Und das ist für den HSV-Trainer ein besonderes.

Der Sieg im Derby gegen den FC St. Pauli war für Steffen Baumgart eine „große Erleichterung“ - doch der Trainer des Hamburger SV will sich nicht auf den Verdiensten des knappen 1:0 und der damit verbundenen Stadtmeisterschaft ausruhen. Das Spiel sei „schon wieder Vergangenheit“, sagte der 52-Jährige vor der Partie beim SC Paderborn am Freitag (18.30 Uhr/Sky). Dennoch steht für Baumgart fest: „Es macht mehr Spaß einzukaufen, wenn Du ein Derby gewonnen hast.“ Die Hamburger stehen zum Beginn des Wochenendes vor ihrer wohl letzten Chance auf den Aufstiegs-Relegationsrang.

Und die kommende Partie ist für den HSV-Coach persönlich eine besondere: Erstmals kehrt er als gegnerischer Trainer zum SC Paderborn zurück. „Ich hatte vier wunderbare Jahre. Paderborn wird immer in meinem Herzen sein, und das wird sich in den nächsten 20 Jahren nicht ändern“, sagte Baumgart vor dem Auswärtsspiel.

Mit dem SC Paderborn, für den er von April 2017 bis Juni 2021 verantwortlich war, schaffte der heute 52-Jährige den Durchmarsch von der 3. Liga in die Bundesliga. In der Spielzeit 2018/19 verdarb er dabei unter anderem auch dem HSV den Weg in das Oberhaus des deutschen Fußballs. „Das war meine wichtigste Station“, sagte Baumgart.

Bei vier Punkten und 13 Toren Rückstand auf Fortuna Düsseldorf sind die viertplatzierten Hamburger zum Siegen gezwungen, um die Restchance auf den Relegationsplatz zu wahren. Baumgart brachte es auf eine einfache Formel: „Wenn wir nicht gewinnen, sind wir raus. Wenn wir gewinnen, haben wir noch eine Chance.“ Sollte sich die Fortuna aber am Samstagabend im Topspiel bei Tabellenführer Holstein Kiel durchsetzen, würden dem HSV auch drei Zähler in Paderborn nicht reichen.

Vor den Paderbornern hat Baumgart großen Respekt. Trainer Lukas Kwasniok, sein direkter Nachfolger in der Home-Deluxe-Arena, schaffe es laut dem HSV-Coach immer wieder, „mit Spielern, die nicht so auf dem Schirm sind, eine gute Struktur zu schaffen“. „Ich finde seine Arbeit richtig gut“, lobte Baumgart. Die Hanseaten können auf die Unterstützung ihrer Fans zählen: 2035 HSV-Anhänger werden den Club nach Nordrhein-Westfalen begleiten.

Hinsichtlich der Aufstellung gibt es bei den Hamburgern noch Fragezeichen hinter dem Einsatz von Laszlo Benes und Bakery Jatta. Beide hatten am Mittwoch trainiert. „Heute sah es gut aus, aber entscheiden werden wir morgen“, sagte Baumgart, der im Mittelfeld aber definitiv zwei wichtige Spieler ersetzen muss. Immanuel Pherai hat sich im Derby eine nicht näher bezeichnete Verletzung zugezogen. „Er ist weiter außen vor und wird in der nächsten Woche, wenn alles normal läuft, wieder einsteigen“, so der Coach weiter. Jonas Meffert sah gegen den FC St. Pauli die zehnte Gelbe Karte in dieser Saison und muss eine Sperre absitzen.

