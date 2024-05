Hamburg (dpa/lno). Am 8. Mai 1945 endete der Schrecken des 2. Weltkrieges in Europa. Die Stolpersteine vor dem Hamburger Rathaus erinnern an die Opfer des Holocaust und die Verbrechen des Nationalsozialismus.

Zum Gedenken an das Kriegsende am 8. Mai 1945 und die Opfer der Nationalsozialisten haben Abgeordnete der Bürgerschaft am Mittwoch die Stolpersteine vor dem Hamburger Rathaus gereinigt. „Der 8. Mai erinnert uns, welches Leid totalitäre Ideologien, Krieg und Vertreibung über die Menschen bringen. Wir erinnern uns an die Millionen Ermordeten, die KZ-Häftlinge, Zwangsarbeiter, Kriegsgefangene, Verfolgte und Unterdrückte des NS-Regimes“, sagte der CDU-Politiker Andreas Grutzeck.

Isabella Vértes-Schütter (SPD) sagte: „Mit dem Putzen der Stolpersteine ehren wir stellvertretend das Andenken der Abgeordneten der Hamburgischen Bürgerschaft, die von den Nationalsozialisten ausgegrenzt, verfolgt und ermordet wurden. Sie sind eine Mahnung an uns alle, unsere Demokratie vor ihren Gegnern zu schützen und die von den Nationalsozialisten begangenen Verbrechen nie wieder zuzulassen.“

Die Stolpersteine erinnern an die Opfer des Holocaust und die Verbrechen des Nationalsozialismus. Mittlerweile gibt es mehr als 6800 Stolpersteine in Hamburg.

