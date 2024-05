Kiel (dpa/lno). Nach einem Wasserrohrbruch in der Kieler Innenstadt sind Teile des Rathauses der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt ohne Wasser. Wie ein Sprecher der Kieler Stadtwerke sagte, war die 25-Zentimeter Haupttransportleitung für Trinkwasser in der Nacht zum Mittwoch aus unbekannter Ursache gebrochen. Insgesamt zehn Gebäude seien durch den Schaden an der Leitung betroffen. Ebenfalls sei Wasser in den Keller des Verlagsgebäudes der „Kieler Nachrichten“ gelaufen. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

