Bad Segeberg (dpa/lno). Musikgrößen wie Santiano, Dieter Thomas Kuhn und Roland Kaiser kommen 2024 nach Bad Segeberg. Los geht es am 10. Mai mit dem Sänger Montez.

Am Freitag (10. Mai) beginnt die Konzertsaison 2024 am Kalkberg in Bad Segeberg. Zum Auftakt wird der Sänger Montez mit seiner Open-Air-Tour „Liebe in Gefahr“ zu erleben sein. Am 26. Mai beschließt ein Auftritt von Roland Kaiser die Konzertreihe am Kalkberg. Insgesamt stehen sechs Konzerte mit unterschiedlichen Interpreten auf dem Programm.

Dazu gehören unter anderem die Schlagernacht am Kalkberg (11. Mai, 18.00 Uhr), die Band Santiano (18. Mai, 19.30 Uhr) oder der Sänger Andreas Gabalier (15. Mai, 19.00 Uhr). Der werde erstmals in Bad Segeberg auftreten, sagte ein Sprecher des Veranstalters Förde Show Konzept. Den Abschluss bildet der Auftritt von Roland Kaiser am 26. Mai.

„Wir erwarten zu den von uns veranstalteten Konzerten rund 40 000 Besucher, sagte ein Sprecher des Veranstalters Förde Show Konzept. Diese Firma zeichnet für fünf der insgesamt sechs Konzerte verantwortlich. Das Konzert des Sängers Montez am 10. Mai wird von der Hamburger Firma FKP Scorpio Konzertproduktionen veranstaltet.

