Hamburg. Die Digital- und Marketingmesse OMR in Hamburg hat bisher viel internationale Prominenz angelockt: Ashton Kutcher, Quentin Tarantino und Kim Kardashian. Welche Stars werden noch erwartet?

Der Künstler Jeff Koons und der Musikproduzent Rick Rubin werden am Mittwoch auf der Digital- und Marketingmesse OMR in Hamburg erwartet. Es ist der zweite und zugleich letzte Messetag. Auf den Bühnen stehen wieder zahlreiche internationale und nationale Prominente, darunter mehrere aus den USA: Für den Vormittag stehen beispielsweise Jeff Koons und der Bestseller-Autor und Podcaster Tim Ferriss im Programm, am Nachmittag Musikproduzent Rubin, der unter anderem mit Adele, Tom Petty und den Red Hot Chilli Peppers zusammengearbeitet hat.

Am Dienstag war Reality-TV-Star und Unternehmerin Kim Kardashian bei der OMR zu Gast. Sie stand für einen 45-Minuten-Auftritt auf der Bühne. Zudem waren Ski Aggu und Otto Waalkes überraschend gemeinsam aufgetreten. Als weitere Musik-Acts standen Tokio Hotel und Shirin David im OMR-Programm.

Das OMR-Festival gibt es seit 2011. Es gilt mittlerweile als eine der größten Digital- und Marketingmessen Europas. Macher und Entscheider von Unternehmen sprechen in den Messehallen über erfolgreiche Digitalmarketingstrategien und vernetzen sich.

