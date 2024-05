Hamburg. Der Auftritt des Reality-TV-Stars Kim Kardashian ist beim OMR-Festival in Hamburg durch mehrere Zwischenrufe kurz unterbrochen worden. Die Unternehmerin und Influencerin zeigte dafür Verständnis.

Der rund 45-minütige Auftritt der Unternehmerin und Influencerin Kim Kardashian auf der Digital- und Marketingmesse OMR in Hamburg ist am Dienstag von „Free Palestine“-Zwischenrufen unterbrochen worden. Eine Frau mit Kopftuch schrie etwa eine Minute lang immer wieder „Free Palestine“ und wurde schließlich von mehreren Sicherheitsmitarbeitern aus der Halle geleitet. Kim Kardashian reagierte eher verständnisvoll auf die kurze Aktion. Sie hielt im Gespräch kurz inne und nickte dabei leicht.

Wenig später sagte sie: „Ich sympathisiere mit den Menschen in Israel und mit denen in Palästina. Ich sympathisiere mit allen. Alles, was wir wollen, ist, dass sich alle sicher und frei fühlen können.“ Sie selbst habe Freunde auf beiden Seiten, aus vielen Ländern der Welt. Sie spreche auch daheim mit ihren Kindern über diese Themen, sagte die vierfache Mutter weiter. Ihnen sage sie: „Fühlt euch sicher. Und seid gute Menschen und behandelt sie auf die gleiche respektvolle Weise mit der ihr auch behandelt werden wollt. Es sind auf jeden Fall beängstigende Zeiten.“

Kardashian war am Dienstag eigens für ihren Blitzbesuch der Digital- und Marketingmesse OMR aus den USA in die Hansestadt geflogen. Wenige Stunden zuvor war sie noch auf der Met Gala 2024 in New York, eines der wichtigen Mode-Events des Jahres, über den roten Teppich gelaufen. Kardashian hat allein auf Instagram rund 363 Millionen Followerinnen und Follower.

