Geesthacht (dpa/lno). Diebe brechen in ein Postumschlaglager in Geesthacht ein. Aus den dort gelagerten Paketen stehlen sie Wertsachen. Die genaue Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt.

Unbekannte haben am Wochenende eine größere Menge an Paketen aus einem Postumschlaglager in Geesthacht im Kreis Herzogtum Lauenburg gestohlen. Der oder die Täter hätten das Anlieferungstor zum Gebäude geöffnet, berichtete die Polizei am Dienstag. Anschließend stahlen sie aus diversen Paketen Wertgegenstände. Außerdem hätten sie eine noch unbekannte Anzahl von Paketen mitgenommen und auch den Bürotrakt des Lagers nach Wertgegenständen durchsucht.

In dem Lager werden nach Angaben der Polizei postlagernde Pakete bis zur Verteilung in weitere Dienststellen aufbewahrt. Nach Angaben der Polizei hat sich die Tat zwischen Sonnabend, 14.00 Uhr, und Montag, 6.10 Uhr, im Postumschlaglager Vierlander Straße ereignet. Sie bittet Zeugen, sich zu melden.

© dpa-infocom, dpa:240507-99-948293/2 (dpa)