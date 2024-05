Hamburg. Hamburgs Bürgermeister Tschentscher ist überzeugt: Allein ist der Kampf gegen internationale Drogenkartelle kaum zu gewinnen. Er setzt auf internationale Zusammenarbeit.

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher setzt im Kampf gegen den internationalen Drogenhandel auf eine mehrstufige Strategie. Zunächst müssten die Häfen selbst gegen Kriminelle gesichert sein, sagte der SPD-Politiker am Dienstag zum Auftakt des Treffens europäischer Staaten gegen schwere und organisierte Kriminalität und den Drogenhandel in Hamburg. Die zweite Handlungsebene bestehe zwischen den Hafenstädten. „Und dann ist es eben ganz besonders wichtig, auf europäischer Ebene eine Strategie zu entwickeln.“

Es komme den Drogenkartellen darauf an, den europäischen Markt, auf dem höchste Preise gezahlt würden, möglichst sicher etwa mit Kokain zu beliefern. Dazu wählten die Kartelle die aus ihrer Sicht jeweils einfachsten Wege. „Deswegen sollten wir eine europäische Strategie haben, mit der alle europäischen Häfen erfasst sind.“ So dürfe nicht passieren, dass die Kriminalität etwa in Rotterdam und Antwerpen zurückgedrängt werde und sich dafür in Hamburg aufbaue.

Auch deswegen stünden Hamburg, Rotterdam und Antwerpen schon länger im Austausch. „Eine große Sorge ist eben, dass wir über den Drogenhandel in den Häfen Strukturen in unsere Städte bekommen, die als organisierte Kriminalität großen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Schaden anrichten.“

Zuletzt müsse es eine stärkere Zusammenarbeit zwischen den Europäern und den Ländern in Südamerika geben. Auch deshalb seien die Bürgermeister von Rotterdam, Antwerpen und Hamburg zuletzt über den Atlantik gereist, um die Nöte der Drogenherkunftsländer zu verstehen und sie zu unterstützen.

