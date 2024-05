Kiel (dpa/lno). Nachbarn fühlen sich von einem 16-Jährigen in Kiel bedroht. Auch eine Waffe soll im Spiel sein. Dann umstellen Einsatzkräfte das Haus.

Ein 16-Jähriger hat nach Zeugenangaben seine Nachbarn im Kieler Stadtteil Gaarden bedroht und damit einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Der Jugendliche soll laut Zeugen seine Nachbarn unter Vorhalt einer Waffe bedroht und auch einen Schuss abgegeben haben, wie die Polizei am Dienstag berichtete. Anschließend habe sich der Jugendliche in seine Wohnung zurückgezogen. Zuvor hatten die „Kieler Nachrichten“ berichtet.

Nach Polizeiangaben rückten am Dienstag nach Alarmierung gegen 7.45 Uhr diverse Einsatzkräfte an, umstellten das Wohnhaus und sperrten die Straße ab. Kurz darauf nahmen Einsatzkräfte den 16-Jährigen in seiner Wohnung widerstandslos fest. Eine Waffe fanden sie bei der folgenden Durchsuchung nicht.

Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Die Sperrung der Straße hoben die Beamten gegen 9.40 Uhr wieder auf. Der 16-Jährige wurde an seine Erziehungsberechtigten übergeben. Er wird sich wegen Bedrohung verantworten müssen.

© dpa-infocom, dpa:240507-99-945320/2 (dpa)