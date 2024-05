Rendsburg (dpa/lno). In Rendsburg bricht am Montag ein Feuer in der Nähe der Eisenbahnbrücke aus. Es kommt zu Beeinträchtigungen des Nahverkehrs. Nun gibt es für Bahnreisende eine gute Nachricht.

Nach einem Brand in Nähe der Eisenbahnbrücke in Rendsburg ist die Strecke seit Montagabend wieder befahrbar. Der Zugverkehr war am Montagmorgen ab 9.35 Uhr wegen des Feuers stark beeinträchtigt gewesen, wie ein Sprecher der Bundespolizei mitteilte. Laut Angaben der Bahn seien in der Folge mehrere Nahverkehrszüge zwischen Neumünster und Flensburg ausgefallen. Die Streckensperrung wurde demnach gegen 20.00 Uhr wieder aufgehoben.

Das Feuer war laut Polizeiangaben am Montagvormittag ausgebrochen. Zunächst habe ein Schuppen gebrannt, danach eine Halle und ein Wohnhaus. Bis zu 70 Feuerwehrleute waren demnach am Vormittag im Einsatz. Auch Explosionen waren zu hören, vermutlich von Lackdosen oder ähnlichem, wie die Polizei weiter mitteilte. Verletzt wurde niemand.

