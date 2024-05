Hamburg. Bundesinnenministerin Faeser und fünf ihrer europäischen Amtskollegen treffen sich in Hamburg. Es ist nicht die erste Zusammenkunft dieser Art.

Um über die Bekämpfung von organisierter Kriminalität und Drogenhandel in den europäischen Häfen zu sprechen, kommen am Dienstag (10.15 Uhr) die Innenministerinnen und -minister von sechs europäischen Staaten in Hamburg zusammen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) und ihre Kolleginnen und Kollegen aus Belgien, Frankreich, Italien, Spanien und den Niederlanden werden sich laut Ankündigung des Innenministeriums insbesondere darüber austauschen, wie die Sicherheit der europäischen Seehäfen im Kontext der internationalen Drogenkriminalität gestärkt werden kann.

Die Konferenz in Hamburg ist das dritte Treffen der sogenannten Koalition europäischer Staaten gegen schwere und organisierte Kriminalität. Auf dem Programm stehen unter anderem ein Treffen mit Einsatzkräften der Polizei und eine Fahrt zu einem Containerterminal. An dem Treffen nehmen auch Repräsentanten der Europäischen Union sowie Vertreter südamerikanischer Staaten und weiterer internationaler Gremien teil.

