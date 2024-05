Hamburg/Kiel (dpa/lno). Vor dem Himmelfahrtswochenende hat der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) vor Staus in Hamburg und Schleswig-Holstein gewarnt. Vor allem der Großraum Hamburg sei durch den Reiseverkehr betroffen, teilte ein Sprecher des ADAC am Montag mit. So gebe es vor und nach dem Elbtunnel auf der A7 in beide Richtungen Staugefahr auf 14 Kilometern Länge.

Zudem könne es auf der A7 auch um das Kreuz Rendsburg wegen einer Baustelle zu Verspätungen kommen - die Autobahn sei insgesamt zwischen Hamburg und Flensburg staugefährdet. Ebenso sollen sich Reisende laut des ADAC auf der A1 zwischen Lübeck und Fehmarn genauso wie auf allen Fernstraßen von und zur Ost- und Nordseeküste auf längere Fahrtzeiten einstellen.

Insgesamt gebe es bundesweit fast 1300 Baustellen, die den starken Ausflugs- und Reiseverkehr behindern können. Die Stauspitze erwartet der ADAC zudem bereits ab Mittwochnachmittag, da sich schon am Tag vor dem Feiertag Christi Himmelfahrt zahlreiche Menschen in Bewegung setzten. Die Rückreisewelle erreiche dann am Sonntagnachmittag und -abend ihren Höhepunkt.

© dpa-infocom, dpa:240506-99-937068/2 (dpa)