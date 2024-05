Mölln (dpa/lno). Im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in Mölln bricht ein Feuer aus. Ein Mieter löscht die Flammen, noch bevor die Feuerwehr eintrifft. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Nach einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Mölln ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung. Bei dem Brand sei niemand verletzt worden, teilte die Polizei am Montag mit. Das Feuer war am Sonntag gegen 1.50 Uhr im Treppenhaus des Hauses in der Ratzeburger Straße ausgebrochen. Noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte war es einem Mieter gelungen, das Feuer zu löschen. Die Kriminalpolizei kann Brandstiftung nicht ausschließen und hat die Ermittlungen aufgenommen.

