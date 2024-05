Oeversee (dpa/lno). In einer kleinen Gemeinde bei Flensburg wird eine nichtheimische Schlange gesichtet. Es könnte sich um eine sehr giftige Art handeln.

In Oeversee bei Flensburg ist auf einer Hundefreilauffläche von Passanten eine möglicherweise giftige Schlange gesichtet und fotografiert worden. Nach erster Einschätzung des Landesamts für Umwelt könnte es sich um eine Afrikanische Baumschlange handeln, wie die Polizei am Montag mitteilte. Da es sich bei der Baumschlange um eine giftige Spezies handelt, deren Biss im schlimmsten Fall lebensgefährlich ist, warnt die Polizei davor, die Grünfläche zu betreten und Hunde in diesem Bereich von der Leine zu lassen. Mitarbeiter des Landesamts seien vor Ort und halten nach dem Tier Ausschau. Zudem wird den Angaben zufolge weiterhin geprüft, ob es sich auch um eine andere Gattung handeln könnte und wie das Tier an diesen Ort gelangt ist.

Afrikanische Baumschlangen sind hellgrün und werden bis zu zwei Meter lang. Sie sind den Angaben zufolge grundsätzlich sehr scheu - es kann aber zu Bissen kommen, wenn die Schlange angefasst wird.

