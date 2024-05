Osnabrück. Weil das eigene Stadion nicht genutzt werden darf, muss der VfL Osnabrück sein Heimspiel gegen Schalke in Hamburg und ohne Zuschauer nachholen. Keine gute Ausgangslage für so ein wichtiges Spiel.

Der Tabellenletzte VfL Osnabrück braucht am Dienstagabend im Nachholspiel gegen den FC Schalke 04 mindestens einen Punkt, um zumindest theoretisch weiter auf den Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga hoffen zu können. Im Falle einer Niederlage am Hamburger Millerntor (Dienstag, 18.30 Uhr/Sky) stünde der achte Zweitliga-Abstieg der Vereinsgeschichte schon vor den letzten beiden Spieltagen fest.

„Der entscheidende Punkt ist: Wir sind über das Wochenende nicht abgestiegen. Andere Mannschaften haben nicht so gespielt, wie sie es gebraucht hätten. Und wir wissen, dass wir mit einem Sieg mit Sicherheit noch einmal Druck erzeugen können“, sagte VfL-Trainer Uwe Koschinat am Montag. „Wir müssen in allen drei Spielen gewinnen. Von daher ist die Reihenfolge der Spiele für uns egal, auch die Ansetzungstermine sind egal.“

Weil die Stadt das Stadion an der Bremer Brücke in der vergangenen Woche aus Sicherheitsgründen gesperrt hatte, musste das Heimspiel gegen Schalke erst abgesagt und dann ins Stadion des Ligarivalen FC St. Pauli verlegt werden. Dort wird am Dienstagabend trotz der Suche beider Vereine nach einer Alternative ohne Zuschauer gespielt. „Leider Gottes fühlt sich dieses Heimspiel wie ein Auswärtsspiel an. Aber damit müssen wir jetzt leben“, sagte Koschinat.

