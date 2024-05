Hamburg (dpa/lno). Am Freitag ist es wieder so weit. Dann beginnt an den Hamburger Badegewässern wieder die Badesaison. Nur eine Badestelle bleibt gesperrt.

Am Freitag (10. Mai) startet wieder die Badesaison für die Hamburger Badeseen, Naturbäder und die Nordseebadestelle auf Neuwerk. Insgesamt laden 16 offizielle Badestellen an 14 Badegewässern bis Mitte September wieder zum Badevergnügen ein, teilte die Hamburger Umweltbehörde am Montag mit. Am Eichbaumsee sei das Baden an der Badestelle Ost, wie auch schon im vergangenen Jahr möglich, wenn die Blaualgensituation es zulasse. Temporäre Sperrungen könnten weiterhin auftreten. Die Badestelle Nord am Eichbaumsee bleibe gesperrt. Die Wasserqualität werde während der Badesaison regelmäßig vom Institut für Hygiene und Umwelt kontrolliert.

