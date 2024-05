Hamburg (dpa/lno). Drei Männer geraten aus ungeklärten Gründen in Hamburg-St. Georg in einen Streit. Wenig später wird ein 27-Jähriger mit Pfefferspray attackiert und lebensgefährlich am Bauch verletzt.

Zwei unbekannte Männer haben am Samstagnachmittag einen 27-Jährigen im August-Bebel-Park in Hamburg-St. Georg niedergestochen und lebensgefährlich verletzt. Das teilte die Polizei am Montag mit. Nach bisherigen Erkenntnissen sei es aus noch ungeklärten Gründen zu einem Streit zwischen den beiden Männern und dem 27-Jährigen gekommen. Dabei wurde der junge Mann mit Pfefferspray und mutmaßlich einem Messer attackiert und lebensgefährlich am Bauch verletzt. Anschließend flüchteten die beiden Täter in Richtung Repsoldstraße. Das Opfer wurde in ein Krankenhaus transportiert und dort notoperiert. Sein Zustand sei derzeit stabil. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

© dpa-infocom, dpa:240506-99-934509/3 (dpa)