Hamburg (dpa/lno). Für den Angreifer des Zweitliga-Top-Teams ist es eine erste Saison zum Vergessen. Den Rest der Spielzeit wird er in der Reha in Köln verbringen.

Simon Zoller vom Aufstiegskandidaten FC St. Pauli wird auch an den verbleibenden zwei Spieltagen nicht mehr zum Einsatz kommen. Der Angreifer wird seine Reha in der Heimatstadt Köln fortsetzen. Das gab der Fußball-Zweitligist am Montag bekannt.

„Simon wurde in dieser Saison immer wieder durch verschiedene Beschwerden ausgebremst, die alle ursächlich mit seinen Rückenproblemen zu tun haben. Um diese Problematik nachhaltig in den Griff zu bekommen, haben wir uns zu diesem Schritt entschieden“ wurde Sportchef Andreas Bornemann zitiert.

Damit kommt der von Verletzungen geplagte 32-Jährige in seiner ersten Spielzeit für die Hamburger in der Liga nicht einmal auf eine Spielzeit von 45 Minuten. Im DFB-Pokal lief er knapp 80 Minuten in der zweiten Runde gegen den FC Schalke 04 (2:1) auf. Der Club erhofft sich, dass Zoller in der kommenden Spielzeit wieder komplett einsteigen kann.

