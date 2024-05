Husum (dpa/lno). Vor knapp einer Woche ist in Husum eine Frau tot in ihrer Wohnung entdeckt worden. Der tatverdächtige Sohn ist 18 Jahre alt - er ist weiter auf der Flucht.

Mehrere Tage nach dem Fund einer Frauenleiche in Husum fahndet die Polizei weiter nach dem tatverdächtigen Sohn. Es habe einige Hinweise aus der Bevölkerung gegeben, diese hätten aber bisher nicht dazu geführt, dass der 18-Jährige gefunden worden sei, sagte ein Polizeisprecher am Montagmorgen.

Die 39 Jahre alte Frau war am Dienstag vergangener Woche von Angehörigen tot in ihrer Wohnung gefunden worden. Der 18-Jährige steht im Verdacht, seine Mutter getötet zu haben. Gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen.

Der Verdächtige ist in Deutschland geboren, hat den Angaben zufolge aber jahrelang im Irak gelebt und ist erst vor einigen Wochen wieder in den Haushalt seiner Mutter gezogen. Zu den Hintergründen der Tat äußerte sich die Polizei auch am Montag nicht. Sie seien ebenso wie Tatgeschehen und Art der tödlichen Verletzungen Gegenstand der Ermittlungen.

