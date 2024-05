Hamburg (dpa/lno). Drei Tage war die Köhlbrandbrücke wegen Bauarbeiten gesperrt. Am Montag konnten Autos und Lastwagen wieder wie geplant die Brücke passieren.

Die Sperrung der Köhlbrandbrücke ist am Montag wie geplant wieder aufgehoben worden. „Hier fährt alles wieder“, sagte ein Sprecher der Verkehrsleitzentrale am Montag in Hamburg. Die wichtige Verkehrsverbindung im Hamburger Hafen war am Wochenende wegen planmäßiger Reparatur- und Wartungsarbeiten nicht befahrbar gewesen. Die Brücke über den Köhlbrand, einen Teil der Süderelbe, wird vor allem an Werktagen vom Schwerlastverkehr im Hafen genutzt.

© dpa-infocom, dpa:240506-99-928559/2 (dpa)