Wetzlar (dpa/lno). Lange Zeit tut sich der Rekordmeister aus Kiel schwer. Fünf Treffer in Serie wenden dann aber das Blatt gegen die HSG Wetzlar. Kreisläufer Patrick Wiencek verletzt sich am Knie.

Der THW Kiel hat sich zu einem Auswärtssieg in der Handball-Bundesliga gekämpft. Drei Tage nach dem Einzug in das Finalturnier der Champions League setzte sich der Tabellenvierte am Sonntag bei der HSG Wetzlar mit 29:27 (13:14) durch. Eric Johansson und Nikola Bilyk steuerten als beste Werfer je sechs Treffer zum Erfolg des Rekordmeisters bei. Für Wetzlar erzielte Lukas Becher sieben Tore.

Nach einem eher behäbigen Spielbeginn drückte die Kieler zur Mitte des ersten Abschnitts aufs Tempo. Vom 5:5 (13.) ging es zur 9:5-Führung (19.). Dass die Mittelhessen nicht noch weiter ins Hintertreffen gerieten, hatten sie in erster Linie Till Klimpke zu verdanken. Der frühere Nationaltorwart wehrte unter anderem freie Würfe von Jarnes Faust, Petter Överby und Rune Dahmke ab. Auch der Treffer zum 12:10 (27.) ging auf das Konto des 26-Jährigen, der bis zur Halbzeit schon elf Paraden gezeigt hatte.

Bis zur 39. Minute liefen die Norddeutschen einem Rückstand hinter, doch fünf Treffer in Serie zum 21:18 (43.) wendeten das Blatt. Bitter für den THW: Kreisläufer Patrick Wiencek musste mit einer Blessur am linken Knie vom Feld. Das Ende des Spiels verfolgte der 35-Jährige mit einem bandagierten Bein von der Ersatzbank aus. Nach der Nationalmannschaftspause geht es für die Kieler am 16. Mai mit dem Heimspiel gegen die Rhein-Neckar Löwen weiter.

© dpa-infocom, dpa:240505-99-924510/3 (dpa)